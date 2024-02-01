Наши за границей

Ливерпуль легко разнес Челси – Мудрик испортил шикарный момент, арбитр добил "синих", юный феномен Клоппа, косой Дарвин. Ман Сити вышел на вторую позицию, а Ярмолюк помог забить Тоттенхэму.

Малиновский стал полноценным игроком Дженоа – генуэзцы досрочно выкупили украинца у Марселя. Лунин рискует снова сесть в запас Реала, ведь сын Анчелотти лоббирует интересы конкурента украинца.

Реал завершает переход украинского вратаря – игрок прибыл в Мадрид для заключения контракта.

Украина

Заря героически спаслась от второго подряд поражения на сборах. Лидер Руха выбыл до конца сезона – в прошлый раз его травма сорвала трансфер в Милан. ЛНЗ ошарашил очередным трансфером, побив легионерский рекорд. Кривбасс расторг контракт с экс-форвардом Динамо с опытом выступлений в Европе.

Мир

Холанд размышляет над переходом в Реал. Барселона нашла сенсационную замену Хави. Кто возглавит Барселону после Хави – "ограбление" Зинченко, сенсационный камбек Моуринью или повторение трюка с Гвардиолой.

Барселона с дебютным голом драгоценного новичка одолела Осасуну. Известны все пары 1/4 финала Кубок Азии.