Главные новости футбола 31 января: Мудрик без вариантов проиграл Ливерпулю, Малиновского окончательно выкупили
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 31 января.
Наши за границей
Ливерпуль легко разнес Челси – Мудрик испортил шикарный момент, арбитр добил "синих", юный феномен Клоппа, косой Дарвин. Ман Сити вышел на вторую позицию, а Ярмолюк помог забить Тоттенхэму.
Малиновский стал полноценным игроком Дженоа – генуэзцы досрочно выкупили украинца у Марселя. Лунин рискует снова сесть в запас Реала, ведь сын Анчелотти лоббирует интересы конкурента украинца.
Реал завершает переход украинского вратаря – игрок прибыл в Мадрид для заключения контракта.
Украина
Заря героически спаслась от второго подряд поражения на сборах. Лидер Руха выбыл до конца сезона – в прошлый раз его травма сорвала трансфер в Милан. ЛНЗ ошарашил очередным трансфером, побив легионерский рекорд. Кривбасс расторг контракт с экс-форвардом Динамо с опытом выступлений в Европе.
Мир
Холанд размышляет над переходом в Реал. Барселона нашла сенсационную замену Хави. Кто возглавит Барселону после Хави – "ограбление" Зинченко, сенсационный камбек Моуринью или повторение трюка с Гвардиолой.
Барселона с дебютным голом драгоценного новичка одолела Осасуну. Известны все пары 1/4 финала Кубок Азии.