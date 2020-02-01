Главные новости футбола 31 января: Динамо избавилось от двух легионеров, закрытие трансферного окна в топ-чемпионатах

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 31 января.

Трансферы

В топ-чемпионатах Европы закрылось трансферное окно. Барселона, Манчестер Юнайтед и другие клубы подписали последних зимних новичков. Все самые интересные трансферы последнего дня в ведущих европейских лигах мы собрали здесь.

Впрочем, некоторые переходы состоялись и в Украине. В частности, Динамо покинули два легионера – Карлос Самбрано перебрался в Бока Хуниорс, а Жерсон Родригес продолжит карьеру в Турции. Аргентинский клуб выкупил права на защитника, а нападающий сборной Люксембурга перешел в Анкарагюджю на правах аренды.

Ференцварош вернул Даниила Игнатенко в Шахтер.

Украина

Сергей Палкин сорвал переход Николая Матвиенко в Арсенал. Об этом рассказал Олег Смалийчук – бывший вице-президент Карпат, который занимается агентской деятельностью.

Шахтер объявил соперников на втором сборе в Турции, который начнется уже 2 февраля. "Горняки" проведут 4 спарринга.

Динамо потеряло Ибрагима Каргбо из-за травмы. Новичок киевлян пропустит минимум месяц после повреждения, полученного в товарищеском матче с Кайратом.

Наши за рубежом

Андрей Лунин стал лучшим игроком Овьедо в январе, хотя провел в команде всего 2 недели. Голкипер сборной Украины набрал больше всех голосов.

А вот Андрей Ярмоленко получил новые проблемы в Вест Хэме, однако британские СМИ уже нашли оригинальный выход из ситуации.

Евгений Макаренко вернулся в Кортрейк, цвета которого защищал до перехода в Андерлехт.