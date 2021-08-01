Главные новости футбола 31 июля: Яремчук и Зозуля сменили клубы, первый гол Коваленко в Аталанте, триумф Карпат
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 31 июля.
Трансферы
Роман Яремчук перешел в Бенфику. Лиссабонцы заплатят за нападающего сборной Украины 17 млн евро – существенную часть из этой суммы получит киевское Динамо. Сам футболист подписал контракт на 5 лет и может дебютировал уже на следующей неделе в матче квалификации ЛЧ против Спартака из Москвы.
Нашел новый клуб и Роман Зозуля, который остается в чемпионате Испании. По крайней мере, на следующие два года.
Харьковский Металлист подписал бомбардира из Бразилии, усилившись очередным новичком в летнее трансферное окно.
Украина
Сыграны два матча УПЛ. Минай на последних минутах вырвал победу над Александрией, а СК Днепр-1 разгромил Черноморец в номинально гостевом поединке на Днепр Арене.
Дебютная победа Олимпика и вторая подряд неудача Полесья – результаты Первой лиги.
Во второй лиге львовские Карпаты стартовали с разгромной победы в присутствии нескольких тысяч болельщиков.
Мир
Определились полуфиналисты Олимпиады в Токио. Испания дожала Кот-д'Ивуар, Бразилия переиграла Египет, Япония одолела Новую Зеландию в серии пенальти, а Мексика разгромила Южную Корею с теннисным счетом.
Виктор Коваленко забил дебютный гол за Аталанту. Забитый мяч украинца стал победным в контрольном матче – видео голов.
Игрок Аякса трагически погиб в ДТП. В той же аварии умер и его брат.