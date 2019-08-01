Главные новости футбола 31 июля: Динамо и Шахтер победно стартовали в УПЛ, Лунин сыграл за Реал

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 31 июля.

Украина

Завершился первый тур Премьер-лиги. Шахтер в тяжелом матче переиграл Александрию – чемпиона спасла гениальность Тайсона. Соперник показал хорошие контратаки и в очередной раз доказал, что "горняки" имеют проблемы в обороне. Победу обеспечил капитан Шахтера, который организовал два гола, а третий эффектно забил сам.

Динамо, в свою очередь, на выезде легко одолело Карпаты. Киевляне оформили комфортное преимущество еще до перерыва благодаря автоголу и пенальти, а во втором тайме спокойно удержали выигрышный счет. Динамо в шаге от подписания экзотического легионера – игрок летит в Украину на медосмотр.

СК Днепр-1 уверенно разобрался с Олимпиком в дебютном матче в УПЛ. 3 очка днепровцам принесли динамовцы – Сергей Булеца и Владислав Супряга отличились голами. К слову, Олимпик подписал хавбека Салу – африканец стал седьмым новичком дончан этим летом.

Наши за границей

Андрей Лунин наконец-то сыграл за Реал – Зинедин Зидан впервые этим летом выпустил украинского голкипера на поле. К сожалению, в матче с Фенербахче Лунин пропустил гол, хотя наибольшей критики, конечно, заслуживает оборона мадридцев. Провалы защиты компенсировал хет-трик Карима Бензема.

Вест Хэм совершил феерический камбэк против Герты после появления Андрея Ярмоленко. Ахмед Алибеков вышел с капитанской повязкой в ​​первом же матче за Слован – команда динамовца уничтожила оппонента.

Украинцы получают комплименты за отличную игру за рубежом. "Чернобыльский Месси" в ожидании культового номера в Селтике: взрывная реакция фанатов на фантастический гол Марьяна Шведа в Лиге чемпионов. "Редкий товар и монстр": Руслан Малиновский получил громкие комплименты и мгновенно выдал суперматч на поле новичка АПЛ.

Мир

Определились все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов: Марьян Швед и Сергей Ребров узнали соперников. Ференцварош хочет подписать еще двух игроков Шахтера. Евгения Хачериди сватали в российский клуб, но окружение футболиста заявило, что это просто слухи.

Тоттенхэм по пенальти переиграл Баварию в финале Audi Cup - "шпоры" завоевали заслуженный трофей. ПСЖ готов снизить цену за Неймара – известно условие.

Месси, Роналду и 4 финалисты Лиги чемпионов претендуют на награду ФИФА The Best-2019. Гвардиола, Клопп, Сантуш и еще 7 тренеров также могут получить этот приз в другой номинации.