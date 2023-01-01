"Футбол 24" представит дайджест главных новостей за 31 декабря – последний в 2022 году.

Англия

Миколенко приблизил Зинченко к титулу. Эвертон остановил Манчестер Сити, а Виталий довел Холанда и создал условия для шедевра. Арсенал удержал тяжелую победу над Брайтоном – и теперь Зинченко имеет 7 очков отрыва от Гвардиолы в чемпионской гонке АПЛ.

Манчестер Юнайтед дожал Вулверхэмптон и поднялся в топ-4 АПЛ, а наказанный Рашфорд стал героем. Ньюкасл прервал длительную победную серию и поставил под угрозу место в зоне Лиги чемпионов.

Мир

Луис Суарес официально стал игроком Гремио – легенду представили в стиле бразильских сериалов. Криштиану Роналду прозрачно намекал Реалу на желание вернуться, но потерпел неудачу.

Барселона оступилась в каталонском дерби и не опередила Реал – 10 минут хаоса, Эспаньол празднует впервые за 13 лет. Роналду и Месси скоро могут сойтись в очном матче.

Украина

Стадион в Киеве пострадал в результате ракетной атаки по столице Украины. Андрей Шевченко пообещал закрыть сбор на 300 тысяч гривен для футболисток Мариуполя с невероятной историей.

Евгений Коноплянка рассказал о конфликте с Де Дзерби в Шахтере. Даниил Игнатенко доигрывал в крови, а Бордо одержал непростую победу над прямым визави за место под солнцем.