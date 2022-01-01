"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 31 декабря и поздравляет своих читателей с Новым годом.

Трансферы

Шахтер приблизился к подписанию Давида Нереса из Аякса. Бразилец уже дал согласие на переезд в Украину – теперь "горнякам" нужно договариваться с амстердамцами.

Голкипер Динамо перебрался в Испанию. Об этом сообщил тамошний журналист, но официального подтверждения трансфера пока нет.

Славия объявила о полноценном трансфере Тараса Качарабы. Защитник сборной Украины обошелся пражскому клубу в 20 млн чешских крон (около 800 тысяч евро).

Мадридский Реал не намерен продавать Лунина – ближайшие матчи ничего не решают для голкипера сборной Украины.

Барселона хочет подписать защитника Ювентуса, но цена в 125 млн евро отпугивает "сине-гранатовых". Также каталонцы согласовали личный контракт с экс-нападающим Реала.

Украина

Харьковский Металлист проведет три спарринга с европейскими клубами во время зимнего сбора в Турции.

Динамо эффектным 120-секундным роликом подвело итоги 2021-го. Шахтер же определил лучший гол в прошлом году.

Федецкий при "минус 30" в Лапландии, Вацко на Комо, легенды Динамо и Маркевич с внуками: звезды – о Новом годе.

Другие главные события

Звезда Манчестер Сити и его родные пострадали от дерзкого нападения четырех злоумышленников в собственном доме.

Безумие на полях, эффектные позы тренеров, эпичные фейлы и четырехлапый десант – 2021 год в скриншотах "Футбол 24".