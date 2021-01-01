"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 31 декабря – последний в 2020 году.

Трансферы УПЛ

Израильский Маккаби снизит цену за трансфер своего таланта в Динамо – СМИ озвучило хитрую причину. Интересно, что в борьбе за хавбека киевляне опередили два европейских клуба.

Тайсону подготовили план побега из Шахтера – главный претендент на бразильца сменил руководство и предложит контракт уже зимой.

Зарубежные трансферы

Руслан Малиновский готов покинуть Аталанту. Бельгийское СМИ взорвалось сенсацией о якобы недовольством полузащитника своим положением в Италии. К слову, шедевр украинского хавбека оказался среди лучших голов Серии А в декабре.

Раджа Наингголан официально вернулся в Кальяри, цвета которого защищал уже дважды. Лидер Аталанты Алехандро Гомес покинет клуб – президент бергамасков поддержал тренера, который поссорился с капитаном команды.

Лондонский Арсенал начал кадровую чистку – "канониры" отпустили первого игрока, который вернулся в Германию. А вот Манчестер Сити готовит мегатрансфер на 100 млн – впечатляющие планы "горожан".

Мир

Потеря Бога, кража "Золотого мяча", конец проклятия и бунт на шхуне Барса – каким был 2020 год для мирового футбола.

Эдинсон Кавани получил суровое наказание от Футбольной ассоциации Англии за пост в Instagram. По мнению чиновников, сообщение нападающего МЮ имело расистский характер.

Последний день 2020 года принес и печальную новость. Умер бывший наставник Манчестер Юнайтед – он поднимал команду со дна и брал трофей, обыграв в финале Ливерпуль.