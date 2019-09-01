Главные новости футбола 31 августа: Ярмоленко забил дебютный гол в сезоне, Барселона без Месси снова потеряла очки

Ярмоленко забил дебютный гол в сезоне / фото из соцсетей

"Футбол 24" представляет дайджест новостей за 31 августа.

Украина

СК Днепр-1 вырвал победу над Колосом в дерби новичков УПЛ.

Мариуполь добыл минимальную выездную победу над Львовом, а Александрия - над Ворсклой.

УПЛ определила претендентов на звание лучшего игрока и тренера августа.

Мир

Барселона не смогла победить во второй раз в трех турах Ла Лиги – Осасуна не только отобрала у каталонцев очки, но и опередила их в таблице.

Неймар хотел доплатить космическую сумму из собственного кармана ради возвращения в Барселону – ПСЖ остался неумолимым.

Ювентус на последних минутах вырвал победу над Наполи в матче с семью голами и феерическим камбэком.

В 3-м туре Бундеслиги Бавария поиздевалась над Майнцом, забив 6 голов, Боруссия Д не смогла обыграть Унион.

Украинцы за рубежом

Вест Хэм – Норвич: Ярмоленко голом отвечает на упреки в безумной зарплате – вместе с рекордным Алле ведет в Европу.

Зинченко раз вышел в старте Манчестер Сити и помог "горожанам" уничтожить Брайтон.

Петряк помог Фехервару уничтожить очередного оппонента – клуб украинца стал единоличным лидером чемпионата.

Битва экс-динамовцев в Турции – команда Морозюка стала лидером чемпионата несмотря на героическое спасение Виды.