Еврокубки

Динамо получило первого соперника в Лиге чемпионов 2020/21. Соперником киевлян в третьем квалификационном раунде станет АЗ Алкмаар – все результаты жеребьевки. Также "бело-синие" узнали потенциального оппонента в раунде плей-офф, если пройдут нидерландский барьер. К слову, против АЗ Динамо сыграет дома.

Все, что нужно знать об оппоненте команды Луческу – в материале "Футбол 24". Также мы собрали реакцию фанатов АЗ на результаты жребия.

Своего соперника получил и Колос, который стартует во втором раунде квалификации Лиги Европы.

Украина

Юрий Вернидуб неожиданно покинул Шахтер Солигорск, в котором проработал всего несколько месяцев. Официальная причина – семейные обстоятельства. Экс-тренер Зари уже имеет несколько вариантов продолжения карьеры – среди претендентов называют Астану и Рух. К слову, белорусский клуб может назначить другого украинца.

Динамо продолжает кадровую чистку – клуб отпустил Сергея Булецу в СК Днепр-1 на правах аренды. А вот Шахтер отдал Андрея Борячука в аренду в Венгрию.

Украина – Швейцария: УЕФА назначил арбитра на матч Лиги наций.

Мир

Чиро Иммобиле официально продлил контракт с Лацио. Обладатель "Золотой бутсы" будет выступать в Риме еще 5 лет. Новое соглашение с Миланом подписал и Златан Ибрагимович. Генрих Мхитарян перебрался в Рому на полноценной основе, разорвав контракт с Арсеналом.

Манчестер Сити готовит презентацию Месси. Английский клуб уверен в подписании лидера Барселоны. Кто может заменить аргентинца в Каталонии – 5 основных кандидатов.