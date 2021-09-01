Трансферы

В топ-чемпионатах Европы закрылось трансферное окно. За самыми интересными переходами дедлайна можно было следить в онлайне "Футбол 24".

Ювентус официально сообщил сумму трансфера Криштиану Роналду в Манчестер Юнайтед. Переход португальца был официально завершен именно в последний день трансферного окна.

Реал усилился Эдуардо Камавинга из Ренна. Первый трансфер мадридцев за последние полтора года. В последние часы ожидали еще несколько топ-переходов – Сауля в Челси и Гризманна в Атлетико, но на момент закрытия трансферного окна о них не объявили. Возможно, это случится в среду, 1 сентября.

Не обошлось без новичков и Динамо, которое подписало Витиньо. Также киевляне отпустили Бенито в Хорватию, а Жерсона Родригеса – во Францию. Правда, официального подтверждения трансфера люксембуржца пока нет.

Игорь Харатин перейдет в Легию. Интересно, что хавбек сборной Украины узнал об этом только в лагере сборной Украины. Именно поэтому полузащитник пока еще Ференцвароша вынужден был покинуть национальную команду и отправиться в Варшаву.

Украина

Волынь может получить финансирование из России. Миллиардер из страны-агрессора хочет приобрести 50% акций клуба.

Карпаты вылетели из Кубка Украины – все результаты 3-го раунда.

Александр Петраков и Андрей Ярмоленко провели пресс-конференцию перед матчем в Нур-Султане против сборной Казахстана. Нашей команде нужна только победа, ведь после трех туров у "сине-желтых" лишь три очка.

"Футбол 24" пообщался с героем 6-го тура УПЛ – разговор получился очень душевным.

Другие главные события

Барселона заявила Агуэро на чемпионат Испании. Ради этого еще несколько звезд команды согласились на снижение зарплаты.

"Мессия норвежского футбола": отказал Баварии, Реала и Аякса ради клуба со дна и сделал его чемпионом.