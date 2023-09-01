Главные новости футбола 31 августа: Динамо и Днепр-1 вылетели из еврокубков, Шахтер получил соперников в ЛЧ
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за четверг, 31 августа.
Еврокубки
Четверг стал чёрным днем для украинских клубов в еврокубках. Заря сенсационно победила Славию, но вылетела в Лигу конференций – два безумных гола чуть не сотворили чудо. Днепр-1 вылетел из еврокубков, проиграв Спартаку – драма, автогол, два удаления и прощание с Лигой конференций И, наконец, Динамо впервые за 18 лет не вышло в групповой этап еврокубка – киевляне снова проиграли Бешикташу в Лиге конференций.
Соответственно, ни один украинский клуб не смог преодолеть квалификацию. В групповом турнире мы будем представлены только Шахтером и Зарей, которые вылететь не могли.
Шахтер получил соперников в групповом турнире Лиги чемпионов 2023/24 – результаты жеребьевки.
Украина
Карло Анчелотти доволен новым Луниным. Украинец после кризиса в Реале получит вознаграждение.
Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/8 финала – Динамо и Шахтер узнали соперников.
Металлист 1925 получит новых владельцев. Харьковскому клубу больше не грозит исчезновение. По крайней мере, в ближайшее время.
Шахтер потерял двух ведущих игроков – официальный вердикт КДК УАФ.
Роман Яремчук близок к переходу в Валенсию. Украинец готов потерять деньги ради бегства из Брюгге.
Мир
Интер Майами оборвал победную серию. Лионель Месси впервые ушел с поля без результативного действия.
Ромела Лукаку официально стал игроком Ромы – бельгиец в третий раз в карьере будет выступать под руководством Жозе Моуринью.
ПСЖ официально подписал лидера молодежной сборной Франции – за новую звезду выложили 45 млн.