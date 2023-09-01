Еврокубки

Четверг стал чёрным днем для украинских клубов в еврокубках. Заря сенсационно победила Славию, но вылетела в Лигу конференций – два безумных гола чуть не сотворили чудо. Днепр-1 вылетел из еврокубков, проиграв Спартаку – драма, автогол, два удаления и прощание с Лигой конференций И, наконец, Динамо впервые за 18 лет не вышло в групповой этап еврокубка – киевляне снова проиграли Бешикташу в Лиге конференций.

Соответственно, ни один украинский клуб не смог преодолеть квалификацию. В групповом турнире мы будем представлены только Шахтером и Зарей, которые вылететь не могли.

Шахтер получил соперников в групповом турнире Лиги чемпионов 2023/24 – результаты жеребьевки.

Украина

Карло Анчелотти доволен новым Луниным. Украинец после кризиса в Реале получит вознаграждение.

Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/8 финала – Динамо и Шахтер узнали соперников.

Металлист 1925 получит новых владельцев. Харьковскому клубу больше не грозит исчезновение. По крайней мере, в ближайшее время.

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Роман Яремчук близок к переходу в Валенсию. Украинец готов потерять деньги ради бегства из Брюгге.

Мир

Интер Майами оборвал победную серию. Лионель Месси впервые ушел с поля без результативного действия.

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