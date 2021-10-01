Украина

Владлен Юрченко наконец нашел себе новый клуб. Бывший лидер Зари подписал контракт с Десной.

Форвард Шахтера Жуниор Мораес вернулся в Украину из Бразилии, где проходила его реабилитация после травмы.

Галицкие Карпаты подписали еще одного легионера и пригласили в тренерский штаб бывшего игрока львовских "львов".

Еврокубки

Лига чемпионов: Динамо критикуют за погром от Баварии, а Барселону унижают даже свои после поражения от Бенфики.

Лига Европы: Игорь Харатин помог Легии шокировать Лестер, Андрей Ярмоленко присоединился к уверенной победы Вест Хэма, ПСВ и Лион устроили разгромы.

Лига конференций: РоманБезус помог Генту одержать еще одну победу, Монзуль стала свидетелем исторического события, Тоттенхэм разбил Муру с хет-триком Кейна.

Заря крупно проиграла Роме в матче Лиги конференций – самая большая победа Моуриньо над украинскими командами.

Украинцы за рубежом

Руслан Малиновский попал в символическую сборную Серии А по итогам месяца.

Виктор Коваленко наконец-то покинул клубный лазарет Специи и уже провел полноценную тренировку с командой.

Максим Коваль во второй раз за три матча парировал пенальти и спас Аль-Фатех от поражения.