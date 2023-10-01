Украина

В субботу состоялось три матча УПЛ. Верес в большинстве не сумел дожать ЛНЗ – VAR помог с бессмысленным удалением. Заря поделила очки с Черноморцем, а Шахтер сенсационно проиграл Ворскле – первое поражение лидера УПЛ, репетиция перед ЛЧ получилась провальной. Вскоре после игры появилась информация, что Патрика ван Леувена могут отправить в отставку – все решит президент Шахтера.

Сергей Ребров дал 100 тысяч, махачи с Днепром, Жажа в ночном клубе – откровенное интервью с ультрас Металлиста.

Вторая лига: ВАСТ взял первое очко в сезоне, разгромные 9:1.

Наши за границей

Реал уничтожил Жирону в матче за 1 место – Цыганков запорил супермомент и досрочно покинул поле, Беллингем шедевральный. Позже стало известно, что Виктор Цыганков травмировался и практически наверняка пропустит матчи сборной Украины в отборе на Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты

Арсенал сокрушил Борнмут – Зинченко близок к голу и ассисту, парад пенальти, забил даже Хаверц, Забарный не виноват.

Виталий Миколенко привез голы в проигранном матче с Лутоном, но получил самую высокую оценку, Ман Сити и МЮ сенсационно проиграли.

Николай Кухаревич забил дебютный гол в Англии – украинец приобщился к разгромной победе.

Другие главные события

Ливерпуль вдевятером проиграл Тоттенхэму в матче со спорным судейством – автогол на последних секундах стал роковым.

Роберто Де Дзерби получил позорные 1:6 в битве претендентов на ЛЧ – бомбардир Астон Виллы хет-триком положил Брайтон на колени.

Бавария оформила камбэк с РБ Лейпциг, проигрывая 0:2 – Кейн реализовал пенальти, мюнхенцы отдали лидерство.

Милан уверенно обыграл Лацио – Леау устроил шоу и отдал два ассиста, потеря лидера перед ЛЧ. Интер вернул первое место, разбив Салернитану. Лаутаро забил 4 гола, выйдя на замену.