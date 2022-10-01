Главные новости футбола 30 сентября: иностранец для сборной Украины, смена лидера УПЛ
"Футбол 24" представит дайджест главных новостей за 30 сентября.
УПЛ
Металлист 1925 в меньшинстве победил Колос. Ковалевцы оборвали 10-матчевую беспроигрышную серию и потеряли лидерство в УПЛ. Верес упустил шанс стать лидером после перестрелки с Рухом – камбек в Ровно испортил лучший бомбардир УПЛ.
Тренерский вопрос
Сборная Украины может получить первого тренера-иностранца в истории. Это знакомый Динамо, который "подстрахует" Реброва. Сам Сергей определился относительно возможного возвращения в Динамо. Тренера Львова задержали в Беларуси – режим Лукашенко угрожает даже лишением свободы.
Мир
Руслан Малиновский может оказаться в Роме. Это шанс для украинца поработать с Моуринью и существенно увеличить зарплату. Александр Зинченко попал в топ-10 самых дорогих левых защитников мира. Реал готовит новый контракт для лидера с клаусулой в миллиард евро.