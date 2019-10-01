Главные новости футбола 30 сентября: Арсенал и МЮ победителя не определили, Шахтер прибыл в Италию на матч ЛЧ

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 30 сентября.

Лига чемпионов

Шахтер улетел в Италию на матч второго тура Лиги чемпионов против Аталанты – поединок состоится в Милане на знаменитом Сан-Сиро. Луиш Каштру взял на игру 20 футболистов. Наставник Шахтера надеется, что его команда достигнет положительного результата, по крайней мере не проигрывает.

Главный тренер Аталанты заявил, что это будет определяющий матч очень высокого уровня. Больше всего разговоров накануне противостояния было о Руслане Малиновском. Джан Пьеро Гасперини считает, что он еще не продемонстрировал своей лучшей игры в новой команде.

Читайте анонс матча Аталанта – Шахтер и следите за оперативным новостями из Италии на "Футбол 24".

Европа

Манчестер Юнайтед дома расписал результативную ничью с Арсеналом в центральном матче 7-го тура АПЛ. Мактоминай открыл счет роскошным голом, а Обамеянг ответил забитым мячом благодаря VAR – сначала его гол отменили из-за офсайда.

Появилась информация, что Андрей Лунин может покинуть Вальядолид, если не будет получать игровую практику в клубе. Фабиански получил серьезную травму – одноклубник Ярмоленко может пропустить несколько месяцев.

Ярмоленко голом тянет Вест Хэм в ЛЧ, Милан идет на дно, мадридское дерби удовлетворило Барселону – мы выделили топ-моменты евроуикэнда. Тим Ховард официально завершил карьеру.

Украина

Премьер-лига определила лучшего игрока 9-го тура – им стал форвард Десны, который оформил дубль в ворота Мариуполя. Награду лучшему тренеру игрового дня получил главный тренер черниговского клуба Александр Рябоконь.

Мы подвели итоги тура УПЛ с экс-хавбеком Шахтера и сборной Украины 90-х – "Фран Соль постоянно в офсайде – как ему пасовать?": скандал между Мариуполем и Шахтером, или Чем не понравилось Динамо.