Награждение лучших

Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча-2023". Для аргентинца это уже восьмой самый престижный приз. Холанда утешили трофеем лучшему форварду имени Мюллера, Беллингем стал лучшим молодым футболистом с трофеем Копа, а хулиган финала ЧМ стал лучшим вратарем.

Женский "Золотой мяч" взяла полузащитница Барселоны, выигравшая Лигу чемпионов и чемпионат мира. Манчестер Сити и Барселона выиграли награды лучшим командам от France Football.

Украина

Шахтер разгромил Викторию и вышел в полуфинал Кубка Украины. Журналист заявил о конфликте между игроками Динамо и Луческу.

У сборной Украины уже есть один игрок на судьбоносный матч с Италией – клуб раскрыл "секрет" Реброва.

Наши за границей

Роман Яремчук может выйти в старте против Реала, а травма конкурента оказалась не столь страшной. Испанские инсайдеры вынесли окончательный вердикт "трансферной бомбе" Цыганкова в Барселону.

Илья Забарный установил крутое достижение в АПЛ, став уникальным игроком Борнмута. Виталий Миколенко с Холандом и ван Дейком попал в символическую сборную тура АПЛ.