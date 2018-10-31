Главные новости футбола 30 октября: Лунин дебютировал за Леганес, Шахтер доминирует в символической сборной тура УПЛ

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 30 октября.

Украинцы за рубежом

Андрей Лунин дебютировал за Леганес. 19-летний голкипер вышел в стартовом составе "пепинерос" на матч 1/16 финала Кубка Испании против Райо Вальекано. Украинец отыграл за Леганес весь матч, пропустил 2 гола и получил худший балл от авторитетного статистического портала. Наставник Леганеса оценил игру Лунина в дебютном матче.

Экс-защитник Карпат Владимир Костевич переживает со своей командой тяжелые времена в Польше. Лех сенсационно вылетел из национального кубка, после чего игроки имели серьезный разговор с болельщиками.

Марко Девич в Азербайджане получил тяжелую травму, из-за которой выбыл из строя на месяц. А вот Александр Нойок стал лучшим игроком в матче чемпионата Беларуси.

Динамо и Шахтер

УПЛ опубликовала символическую сборную 13 тура по версии InStat. В ней тотально доминирует Шахтер, а Динамо представлено только одним игроком.

Динамо уже сегодня будет противостоять Минаю в 1/8 финала Кубка Украины. На матч проданы все билеты. Правда, главная звезда представителя Второй лиги Михаил Кополовец не сможет сыграть во встрече.

Шахтер, в свою очередь, на этой стадии турнира встретится с Олимпиком, который погряз в очередном скандале.

Новый тренер Реала

Временным наставником Реала стал экс-хавбек клуба и главный тренер дубля Сантьяго Солари. Мы подготовили о нем все самое интересное – поклонник Месси из Росарио, на которого повлияли дель Боске и родной отец. Наставник провел первую тренировку во главе Реала, а также прокомментировал свое назначение.

Клуб параллельно продолжает поиски постоянного тренера. Маурисио Почеттино – один из основных кандидатов на замену Лопетеги, сборная Бельгии якобы готова отпустить ради такой работы Роберто Мартинеса, а вот Микаэль Лаудруп отказался от предложения возглавить Реал.

Но проблема в Мадриде не только в тренере. Реал за последние 5 лет потратил на трансферы вдвое меньше Барселоны – Перес давно не покупает игроков дороже 50 млн.