Главные новости футбола 30 октября: Динамо выбило Шахтер из Кубка Украины, феерия Ливерпуля и Арсенала с 10 голами

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 30 октября.

Кубок Украины: Динамо прошло Шахтер и другие результаты

Определились участники 1/4 финала розыгрыша Кубка Украины 2019/20. Центральным поединком этой стадии, безусловно, стал матч в Киеве. Динамо победило Шахтер в драматичном поединке и вышло в следующую стадию соревнований. Счет блестящим ударом открыл Сергей Сидорчук, на последних секундах Тарас Степаненко восстановил равновесие, но в экстра-тайме гол Дениса Попова принес киевлянам победу.

Не обошлось и без удалений, которых было сразу 2. Кроме того, травмы получили Коноплянка, Кривцов и Марлос. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Шахтер.

В других матчах Александрия выбила Зарю в серии пенальти, Ингулец прошел СК Днепр-1, а Минай оказался сильнее Львова – результаты 1/8 финала.

Топ-матчи дня

В Италии Ювентус вырвал победу над Дженоа благодаря пенальти на последней минуте, а Рома разгромила Удинезе и поднялась в зону ЛЧ. Наполи и Аталанта разошлись миром – Руслан Малиновский на поле не вышел.

В Испании Реал уничтожил Леганес и продолжает преследовать Барселону.

Украшением дня стал матч Ливерпуль – Арсенал. Команды забили 10 голов в поединке Кубка лиги (5:5), но в серии пенальти сильнее были мерсисайдцы.

Другие главные события

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