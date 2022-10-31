Украина

Динамо переиграло Кривбасс, наказав за устрашающие ошибки. Ванат и Буяльский сделали дело за бледного Цыганкова. Мирча Луческу объяснил причины успеха, а Юрий Вернидуб отругал своих игроков.

СК Днепр-1 оторвался от Шахтера на вершине УПЛ, нанеся Григорчуку юбилейное поражение. Металлист в меньшинстве не удержал победу над Львовом – харьковчане поднялись в топ-5 УПЛ.

Наши за границей

Руслан Малиновский дал согласие на переход в Рому – особая связь с Моуринью и абсурдный ответ Гасперини. Реал испугался неадекватных аппетитов Шахтера за Мудрика, поэтому на Михаила остались лишь 3 реальных претендента. Тренер Брюгге прокомментировал игнорирование Романа Яремчука.

Мир

Арсенал легко разбомбил обыгравшего Ливерпуль аутсайдера – 1 место в АПЛ возвращают чудо-джокер и парадоксальный Жезус. МЮ чудом удержал победу над Вест Хэмом, но потерял лидера в матче АПЛ.

Реал не смог обыграть предпоследнюю команду Ла Лиги, но опередил Барселону на вершине таблицы. Милан потерпел второе поражение в сезоне, отпустив Наполи в отрыв. Салернитана сенсационно разбила Лацио.