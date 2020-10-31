Украина

Шахтер разгромил Мариуполь в стартовом поединке 8-го тура УПЛ. Тайсон оформил дубль, также забивали Судаков и Алан Патрик – видео голов и обзор матча.

В лагере Динамо выявлено 6 новых случаев заболевания COVID-19. В частности, положительный тест сдал Денис Бойко – уже второй голкипер киевлян. Также заболел тренер молодежной команды "бело-синих" Юрий Мороз.

Николай Шапаренко сможет сыграть против Шахтера. КДК УАФ не нашел оснований для дополнительной дисквалификации хавбека Динамо, который был удален в поединке с Александрией и пропустит только матч против СК Днепр-1.

Главный скаут Шахтера может перебраться в Рому. Итальянский клуб уже провел переговоры со специалистом.

Украинский футболист отказался от гражданства Испании и ждет приглашения от Шевченко в ряды национальной команды "сине-желтых".

Трансферы

Анатолий Трубин привлек внимание европейских грандов. Молодым кипером Шахтера заинтересовались Арсенал, Челси и леверкузенский Байер.

Динамо не отпустило своего легионера в Бельгию – помешали неожиданные обстоятельства.

ФК Львов подписал бывшего игрока Карпат.

Мир

Лидер Ливерпуля Вирджил ван Дейк был прооперирован. Впереди у защитника длительный период реабилитации, который может длиться 6-8 месяцев.

Криштиану Роналду преодолел коронавирус и готов вернуться к тренировкам с Ювентусом.

Умер чемпион мира в составе сборной Англии, который также выигрывал с Манчестер Юнайтед Кубок европейских чемпионов.