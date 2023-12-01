Главные новости футбола 30 ноября: Украина узнала место в рейтинге ФИФА, Заря потеряла шансы на евровесну
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за четверг, 30 ноября.
Украина
Артем Довбик готовится к украинскому дерби в Ла Лиге – форвард Жироны вернулся к тренировкам после травмы.
Александр Зинченко среди претендентов на лучший гол месяца в АПЛ – шансов победить почти нет.
Сборная Украины сохранила место в обновленном рейтинге ФИФА – ничья с Италией не пошатнула позиции команды Реброва.
Лига чемпионов, футзал: ХИТ на последних секундах избежал катастрофы, вырвав сверхважную победу.
Бывший футболист Волыни погиб на войне с Россией – ему было всего 33 года.
Еврокубки
Заря разгромно проиграла Генту и де-юре вылетела из Лиги конференций – кипер бельгийцев получил открытый перелом. Соответственно, матч 6 тура Лиги конференций станет для луганцев формальностью, а Украину весной в еврокубках представит только Шахтер.
Лига Европы: Де Дзерби вышел в плей-офф благодаря VAR, Фрайбург унизил Олимпиакос, Вест Хэм выстрадал победу. Ошибки Таловерова помогли Ливерпулю выйти в 1/8 финала ЛЕ, хет-трик Обамеянга принес Марселю триумф в игре с 7 голами. Шериф с Ковалем не удержал ничью со Славией, Вильярреал и Байер оформили выход в плей-офф, Рома сенсационно потеряла очки.
Двое украинцев попали в символические команды недели в Лиге чемпионов по версиям WhoScored и SofaScore.
Другие главные события
Чемпиона мира уволили через 2,5 месяца после назначения – в шорт-листе экс-тренер Малиновского и жертва Шахтера.
Саудовская Аравия: Бензема забил очередной мяч и травмировался, звездный испанец оформил дубль в погроме 6:0.