Украина

Артем Довбик готовится к украинскому дерби в Ла Лиге – форвард Жироны вернулся к тренировкам после травмы.

Александр Зинченко среди претендентов на лучший гол месяца в АПЛ – шансов победить почти нет.

Сборная Украины сохранила место в обновленном рейтинге ФИФА – ничья с Италией не пошатнула позиции команды Реброва.

Лига чемпионов, футзал: ХИТ на последних секундах избежал катастрофы, вырвав сверхважную победу.

Бывший футболист Волыни погиб на войне с Россией – ему было всего 33 года.

Еврокубки

Заря разгромно проиграла Генту и де-юре вылетела из Лиги конференций – кипер бельгийцев получил открытый перелом. Соответственно, матч 6 тура Лиги конференций станет для луганцев формальностью, а Украину весной в еврокубках представит только Шахтер.

Лига Европы: Де Дзерби вышел в плей-офф благодаря VAR, Фрайбург унизил Олимпиакос, Вест Хэм выстрадал победу. Ошибки Таловерова помогли Ливерпулю выйти в 1/8 финала ЛЕ, хет-трик Обамеянга принес Марселю триумф в игре с 7 голами. Шериф с Ковалем не удержал ничью со Славией, Вильярреал и Байер оформили выход в плей-офф, Рома сенсационно потеряла очки.

Двое украинцев попали в символические команды недели в Лиге чемпионов по версиям WhoScored и SofaScore.

Другие главные события

Чемпиона мира уволили через 2,5 месяца после назначения – в шорт-листе экс-тренер Малиновского и жертва Шахтера.

Саудовская Аравия: Бензема забил очередной мяч и травмировался, звездный испанец оформил дубль в погроме 6:0.