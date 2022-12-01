Чемпионат мира

Аргентина растоптала Польшу и вышла в плей-офф. "Кадра" также проскользнула в плей-офф ЧМ-2022, а друг Украины стал героем, выиграв дуэль у Месси.

Дания проиграла Австралии и стала главным разочарованием ЧМ-2022. Франция сконфузилась в матче с Тунисом, который драматически покидает катарский Мундиаль.

Таким образом, сформировались еще две пары 1/8 финала. Польша встретится с Францией, а Аргентина сыграет с Австралией.

Украина

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