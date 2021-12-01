Украина

Жуниор Мораес вернулся в общую группу Шахтера. Уроженец Бразилии травмировался еще в апреле и с тех пор не выходил на поле, пропустив Евро-2020.

Еще один бразилец Шахтера рассматривает вариант получения гражданства Украины. К слову, национальная команда может сыграть спарринг с Италией в январе следующего года.

Динамо рискует получить деньги за трансфер легионера через 9 лет. Финансовые проблемы не позволяют рассчитаться с киевлянами.

"Золотой мяч"

Лионель Месси, ставший накануне обладателем "Золотого мяча-2021" в Париже, назвал главную причину своей победы в голосовании.

Роберт Левандовски все же может получить свой "Золотой мяч" – вручающий награду шеф France Football сделал заявление. Сам нападающий Баварии дипломатично отреагировал на победу Месси в голосовании за самую престижную индивидуальную награду футбольного мира.

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