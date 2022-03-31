Украина

Клубы УПЛ рассматривают два варианта завершения сезона 2021/22. Чемпионом может стать и Динамо, и Шахтер.

Анатолий Тимощук лишен звания "Почетный гражданин Луцка" – подарок предателю на день рождения. Юрий Вернидуб в это время воюет в горячей точке на юге Украины, а его сыновья тренера пошли в терроборону.

Александр Петраков категорически отверг идею подарить Украине прямой выход на ЧМ-2022. Тренер сборной Украины получил четкий план подготовки к полуфиналу квалификации.

Трансферы

Трансферы Жерсона и Тилля в турецкую Первую лигу официально подтверждены. Тете выбрал приоритетный клуб в АПЛ – Шахтер рискует остаться ни с чем. "Горняки" вынуждены отдать бразильца в родной клуб. СК Днепр-1 может отпустить "украинского Мбаппе" к Яремчуку, а игроку обещают португальское гражданство. Украинский чемпион мира U-20, права на которого принадлежат Шахтеру, нашел новый клуб.

ЧМ-2022

Иран опасается исключения из ЧМ-2022 – Италия может получить путевку, несмотря на вылет в квалификации. Новая Зеландия сокрушила Соломоновы Острова и сыграет в межконтинентальном плей-офф. Салах остался без тренера в сборной Египта.

ФИФА представила официальный мяч Мундиаля. Президент ФИФА нейтрально упомянул войну в Украине и имеет пацифистские намерения перед стартом чемпионата мира. Российский футбол испытал очередной сокрушительный удар от ФИФА из-за войны.