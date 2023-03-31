Главные новости футбола 30 марта: Лунин решил уйти из Реала, наказание лидеру Динамо, бельгиец хочет играть за Украину
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за четверг, 30 марта.
Украина
Виталий Буяльский получил наказание за скандальное удаление после матча со СК Днепр-1 – лидер Динамо сохранил шанс на Классическое. Но есть и хорошие новости для киевлян. Георгий Бущан вернулся в общую группу после операции и восстановления.
Бельгийский футболист заявил о готовность играть за сборную Украины. Кристиан Равич родился в Бельгии и выступал за тамошние юношеские сборные, но защитник готов откликнуться и на предложение из Украины, откуда родом его мама.
Шахтер продолжает борьбу с ФИФА – "горняки" подали жалобу в Еврокомиссию из-за побега легионеров.
Анатолий Трубин стал самым дорогим молодым вратарем мира. С голкипером Шахтера и сборной Украины сравнялся только представитель АПЛ
Руслан Малиновский среди тех, кому платят больше всех – рейтинг зарплат футболистов Марселя.
"Тот, кто назвал меня лузером, скажет, что я – победитель": Мудрик анонсировал дебютный гол за Челси.
Трансферы
Андрей Лунин решил бежать из Реала, утверждают испанские СМИ Соглашение украинца рассчитано до лета 2024-го, но вратарь хочет уйти из клуба в поисках игровой практики.
Новый план клана Месси – чемпион мира стремится остаться в ПСЖ перед отъездом в другой чемпионат.
Серхио Рамос может поехать вслед за Роналду – звезды ПСЖ предлагают 4-кратное повышение зарплаты.
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