Украина

Виталий Буяльский получил наказание за скандальное удаление после матча со СК Днепр-1 – лидер Динамо сохранил шанс на Классическое. Но есть и хорошие новости для киевлян. Георгий Бущан вернулся в общую группу после операции и восстановления.

Бельгийский футболист заявил о готовность играть за сборную Украины. Кристиан Равич родился в Бельгии и выступал за тамошние юношеские сборные, но защитник готов откликнуться и на предложение из Украины, откуда родом его мама.

Шахтер продолжает борьбу с ФИФА – "горняки" подали жалобу в Еврокомиссию из-за побега легионеров.

Анатолий Трубин стал самым дорогим молодым вратарем мира. С голкипером Шахтера и сборной Украины сравнялся только представитель АПЛ

Руслан Малиновский среди тех, кому платят больше всех – рейтинг зарплат футболистов Марселя.

"Тот, кто назвал меня лузером, скажет, что я – победитель": Мудрик анонсировал дебютный гол за Челси.

Трансферы

Андрей Лунин решил бежать из Реала, утверждают испанские СМИ Соглашение украинца рассчитано до лета 2024-го, но вратарь хочет уйти из клуба в поисках игровой практики.

Новый план клана Месси – чемпион мира стремится остаться в ПСЖ перед отъездом в другой чемпионат.

Серхио Рамос может поехать вслед за Роналду – звезды ПСЖ предлагают 4-кратное повышение зарплаты.

Другие главные события

Челси по пенальти выбил Лион, Арсенал совершил сенсацию с голом-шедевром – определились полуфинальные пары женской ЛЧ.

30-летний тренер без лицензии пять месяцев не проигрывал в Лиге 1: кто он – этот фанат Football Manager и Вест Хэма?

Манчестер Сити нашел сенсационную замену Гвардиоле – тренеру предлагают поразительные условия.

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