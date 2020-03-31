Главные новости футбола 30 марта: Динамо обжалует досрочное завершение УПЛ, коронавирус начал разрушать экономику игры

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 30 марта.

Украина

По утверждению Игоря Цыганыка, Динамо и Карпаты могут обжаловать в суде решение завершить УПЛ после 23-х туров. Между тем львовяне якобы имеют три месяца задолженности перед игроками.

Хацкевич, Ребров, Гармаш, Цыганков и Ко – глазами польского фана Динамо в интервью "Наследие Лобановского сыграло злую шутку", а материал "Им это все до задницы": новая зарплата футболистов шокирует – о громком обвале в Польше, который постиг Костевича, Бутко и других украинцев.

Пандемия коронавируса

УЕФА анонсировал еще одно экстренное заседание, на котором определит варианты завершения сезона. Английская Премьер-лига может доиграть сезон по оригинальной схеме в стиле чемпионата мира.

Трансферная стоимость игроков поразительно снизилась из-за пандемии. Между тем легендарный словацкий клуб начал процесс ликвидации – руководство не справилось с последствиями коронавируса.

Французский ПСЖ рискует потерять космическую сумму из-за пандемии. Зато организаторы Олимпиады-2020 определились с новыми датами проведения соревнований.

Другие топ-события

Юрий Семин близок к отставке из Локомотива – его преемник освободит место для легенды Карпат. Между тем Лионель Месси объявил о грандиозном уменьшении зарплат в Барселоне и "наехал" на руководство.

Туринский Ювентус запланировал громкий обмен с Манчестер Юнайтед, а манкунианцы подготовили 150 млн евро на 4-й самый дорогой трансфер в истории

Лаутаро Мартинес не собирается переходить в Барселону. В свою очередь Зинедин Зидан выбрал трансферную цель Реала между Мане и Холандом.