Главные новости футбола 30 мая: Украина выиграла группу D ЧМ-2019, Динамо переиграло Александрию, решилась судьба Рамоса

Сборная Украины победила в группе D на чемпионате мира-2019 / Фото UEFA

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 30 мая.

Украина

Сборная Украины закрепила за собой первое место в группе D, победив Нигерию в рамках ЧМ-2019 U-20. Вашему вниманию видеообзор поединка, где Андрей Лунин эффектно парировал пенальти.

В последнем туре УПЛ Динамо победило Александрию. Команды подарили зрителям зрелищный футбол, можете убедиться самостоятельно в видеообзоре встречи.

В параллельных матчах Шахтер разгромил Львов, а Заря неожиданно уступила Мариуполю и потеряла важные позиции в турнирной таблице.

Финал Лиги Европы

Футбольный мир приходит в себя после финала Лиги Европы. Футбол 24 собрал для Вас реакцию английских СМИ на сенсационный финал между Челси и Арсеналом.

Стадион в Баку не впечатлил посетителей финала ЛЕ. Мы подготовили для Вас самые красноречивые реакции на организацию заключительного поединка турнира в столице Азербайджана.

Легендарный чешский голкипер Петр Чех завершил карьеру после матча Челси – Арсенал. Вспоминаем его достижения в течение плодотворных выступлений на Туманном Альбионе.

Европа

Капитан Реала Серхио Рамос наконец определился, где продолжит карьеру.

Интер уволил главного тренера. Известный специалист готов возглавить миланский клуб, но выдвигает встречные условия.

Барселона не спешит с трансфером Гризманна. Известны три причины, которые тормозят громкий переход.

Ключевой игрок Челси близок к переезду в мадридский гранд, и речь идет не о Эдена Азара.