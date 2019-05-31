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Главные новости футбола 30 мая: Украина выиграла группу D ЧМ-2019, Динамо переиграло Александрию, решилась судьба Рамоса

07:00 190 Читати українською
Главные новости футбола 30 мая: Украина выиграла группу D ЧМ-2019, Динамо переиграло Александрию, решилась судьба Рамоса
Сборная Украины победила в группе D на чемпионате мира-2019 / Фото UEFA

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 30 мая.

Украина

Сборная Украины закрепила за собой первое место в группе D, победив Нигерию в рамках ЧМ-2019 U-20. Вашему вниманию видеообзор поединка, где Андрей Лунин эффектно парировал пенальти.

В последнем туре УПЛ Динамо победило Александрию. Команды подарили зрителям зрелищный футбол, можете убедиться самостоятельно в видеообзоре встречи.

В параллельных матчах Шахтер разгромил Львов, а Заря неожиданно уступила Мариуполю и потеряла важные позиции в турнирной таблице.

Финал Лиги Европы

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Европа

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