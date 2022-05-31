Украина

Сборная Украины вылетела в Шотландию на матч плей-офф отбора чемпионата мира. Александр Петраков рассчитывает на 26 игроков. Поединок будет судить нефартовый для нас арбитр.

Рух вытеснит Зорю, сильная сборная и бедные "аграрии" – что будет с украинским футболом? Байер – идеальный вариант для Мудрика. Объясняем почему Шахтер должен его отпустить.

Наши за границей

Александр Зинченко может стать одноклубником Миколенко – перехватить украинца у Арсенала может и Ньюкасл. У Андрея Ярмоленко есть предложения в АПЛ и еще нескольких чемпионатах. Реал меняет планы на Андрея Лунина. Лунин и еще одна звезда Реала не являются победителями ЛЧ – УЕФА не признает их триумфаторами.

Мир

Абрамович завершил продажу Челси. Левандовски объявил о желании покинуть Баварию, а мюнхенский клуб оперативно отреагировал. Триумф мадридских королей, движение Барсы в правильном направлении и печальные тенденции – обзор первого сезона Ла Лиги без Месси.