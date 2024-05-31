Команда Сергея Реброва начала подготовку к Евро-2024 в урезанном составе. Андрей Лунин не поехал с Реалом на финал Лиги чемпионов и обратился к фанатам. "Футбол 24" презентует главные новости 30 мая.

Украина

Довбик должен заменить 100-миллионного преемника Мбаппе. У Атлетико появился серьезный конкурент за украинца. Наполи может воспользоваться трансфером Осимхена в ПСЖ.

Реал опасался реакции Лунина на решение Анчелотти. Финал Лиги чемпионов мог бы разрушить планы "сливочных" относительно украинца.

Однако Лунин не полетел с Реалом на финал ЛЧ. Заявка Анчелотти вызвала значительное удивление, ведь туда попал четвертый вратарь мадридского клуба.

Впоследствии сам Лунин эмоционально прокомментировал свое бессилие перед финалом ЛЧ: "Самая важная игра сезона и всей моей жизни... Мне очень грустно, что я не могу подготовиться к игре вместе с командой".

Сборная Украины провела первую тренировку на пути к Евро-2024, прилетев в Германию. Виталий Миколенко и Георгий Судаков занимались отдельно. Также пока не хватает Довбика и Лунина.

Мир

Сент-Этьен дома переиграл Метц и сделал заявку на возвращение во французскую элиту.

Нидерланды предлагают 5 изменений в правила футбола. Революционные нововведения уже тестируют. Они касаются продолжительности таймов, количества замен, введения мяча из аута и штрафного удара, а также временных удалений.

Мудрик может не сыграть на Клубном чемпионате мира. Манчестер Сити и Челси планируют бойкот турнира.

Компани готовит первый неожиданный трансфер в Баварию. Это Адам Уортон, хавбек Кристал Пэлас.

"Любит карбонару": в Англии раскрыли мотивы ухода Гвардиолы из Ман Сити и намекнули на будущее место работы.