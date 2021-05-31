Украина

Защитник Динамо Илья Забарный может оказаться в Челси при содействии Шевченко. Лидер Миная Анатолий Нуриев может стать одноклубником Морозюка в турецкой Суперлиге.

Форвард сборной Роман Яремчук может пропустить спарринг с Северной Ирландией. В свою очередь прибытие Зинченко в сборную Украины задерживается после фиаско в Лиге чемпионов.

Вингер Динамо Георгий Цитаишвили официально принял гражданство Грузии – он стал чемпионом мира с Украиной.

Лига чемпионов

Хавбек Кевин де Брюйне сообщил детали своей травмы, полученной в финале Лиги чемпионов, и рискует пропустить групповой этап Евро-2020 из-за инцидента.

На Зинченко повесили всех собак и засмеяли – украинец сильно держался на фоне фейла Пепа, но стал антигероем финала ЛЧ. Канте залез в ботинок Пепа, Зинченко и Сити заблудились в дебрях ромба, или Как Тухель оседлал немецкую волну Лиги чемпионов.

Другие топ-события

Испанская Барселона устраивает грандиозную чистку, найдя клубы для пяти ненужных звезд. Зато Серхио Агуэро отправился на медосмотр в Каталонию – там закрыли еще два бесплатных трансфера.

Италия объявила расширенную заявку на Евро-2020 без бомбардира ПСЖ. Сборная Северной Македонии отказалась от нового дизайна формы на чемпионат из-за болельщиков.