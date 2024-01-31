Трансферы Шахтера

По инсайдерской информации, Шахтер продлил контракт Судакова и прописал безумную клаусулу на 100 миллионов евро. "Горняки" получили унизительное предложение отпустить Георгия в Ювентус.

Шахтер может подписать сенсационного легионера из Африки/ У дончан мало шансов получить за Мудрика все 100 миллионов. Заря расторгла контракт с легионером и получила усиление из Шахтера.

Наши за границей

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