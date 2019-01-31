Главные новости футбола 30 января: Ювентус и Рома опозорились, Ливерпуль потерял очки, Барселона уничтожила Севилью

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 30 января.

Европа

24-й тур АПЛ продолжил дарить сенсации. Ливерпуль потерял очки в матче с Лестером и сохранил интригу в чемпионской гонке – 5 очков гандикапа перед Манчестер Сити. Челси крупно уступил Борнмуту со счетом 0:4 – не помог даже Игуаин. А вот ослабленный отсутствием Кейна и Алли Тоттенхэм обыграл Уотфорд и приблизился к 2 месту на расстояние 2 пунктов.

Не обошлось без неожиданностей в Кубке Италии. Фиорентина уничтожила Рому, забив 7 голов. Позор, но наставник римлян не собирается подавать в отставку. Ювентус также опозорился – разгром от Аталанты. Смотрите видеообзор неудачи туринцев.

Барселона реабилитировалась в Кубке Испании. Победа 6:1 во втором четвертьфинальном матче над Севильей нейтрализовала поражение в первой игре и вывела каталонцев в следующий раунд. В другом матче турнира Бетис в компенсированное время дожал Эспаньол и также прошел дальше.

Наши за границей

Роман Безус дебютным голом спас Гент от вылета из Кубка Бельгии – команда украинцев с Яремчуком и Пластуном в составе по пенальти прошла Остенде. "Футбол 24" рассказывает, как наш самый острый игрок Безус не нужен сборной Украины.

Экс-футболисты Динамо нашли новые клубы. Александр Гладкий стал игроком турецкого Адана Демирспора, а Александр Рыбка перешел в азербайджанский Сабаил. Блогер "Футбол 24" размышляет, куда перейдет Евгений Хачериди: воссоединение с Ребровым или Come to Besiktas?

Сага с трансфером Марьяна Шведа в Селтик близка к завершению. "Самый длинный медосмотр в истории футбола" – как шотландские фанаты реагируют на приезд лидера Карпат. Марьян, кстати, смотрел матч Селтик – Сент-Джонстон на стадионе Селтик Парк.

Украина

Динамо отправилось в Марбелью на второй сбор. Защитник киевлян Александар Пантич, который так себя и не зарекомендовал в Украине, продолжит карьеру в Кадисе. А вот хавбек Александр Андриевский подписал с "бело-синими" новый контракт.

Клубы УПЛ проводят спарринги в рамках подготовки ко второй части чемпионата. Карпаты в товарищеском матче минимально уступили Ягеллонии. Десна сыграла вничью с Младостью благодаря голу Богданова, Заря обыграла сербский Пролетер.

Матч отбора на Евро-2020 Украина – Люксембург может состоятся в Полтаве.