Главные новости футбола 30 июня: Франция и Уругвай вышли в 1/4 финала ЧМ-2018, Месси и Роналду покинули турнир

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 30 июня.

Франция – Аргентина

Франция в лучшем матче текущего чемпионата мира победила Аргентину и вышла в 1/4 финала. Смотрите видео голов и обзор матча.

Лучшим игроком встречи стал Килиан Мбаппе. Он заработал пенальти и отметился двумя результативными ударами, войдя в список самых молодых авторов дубля за всю историю Мундиаля. Дидье Дешам в такой важной встрече побил рекорд по количеству матчей во главе сборной Франции.

Сборная Аргентины впервые в истории проиграла, забив минимум трижды. Лионель Месси не сумел прервать свою голевую засуху в матчах плей-офф чемпионатов мира и покинул турнир. Его партнеры Лукас Билья и Хавьер Маскерано завершили карьеру в сборной. Последний также установил рекорд чемпионатов мира по количеству полученных предупреждений.

Уругвай – Португалия

Соперником французов в четвертьфинале Мундиаля будет Уругвай, который минимально одолел Португалию. Смотрите видео голов и обзор матча.

Криштиану Роналду повторил рекорд Бастиана Швайнштайгера по количеству матчей на чемпионатах мира и Европы, однако аналогично Месси не прервал свою "сухую" серию в плей-офф Мундиаля. Роналду ушел с поля без забитого мяча, зато его партнер Пепе стал самым возрастным игроком, забившим за сборную Португалии на ЧМ.

Ну а роль настоящего героя поединка примерил автор дубля Эдинсон Кавани. Форвард получил звание "Игрок матча". Вечер для Кавани закончился не совсем положительно, ведь он получил повреждение. За пределы поля его вывел сам Роналду.

Другие новости ЧМ-2018

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Удачные выступления сборной Швеции побудили власти страны прервать бойкот российского Мундиаля и посетить матч плей-офф "сине-желтых".

А вот немецкая сборная разочаровала своих болельщиков. Они вынуждены массово сдавать билеты на матчи плей-офф. Бразильские фанаты вообще устроили "похоронную церемонию" для Бундестим.

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