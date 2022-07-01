Украина

Руслан Ротань может возглавить СК Днепр-1 – клуб готов к совмещению с работой в молодежной сборной Украины. Также есть вариант, что СК Днепр-1 назначит иностранного тренера.

Динамо получило мощное усиление – к команде присоединились сборники и два легионера.

Шахтер определился с местом подготовки к новому сезону – нетипичный выбор "горняков".

Луганская Заря представила нового тренера и назвала его помощников. Также клуб попрощался с рядом важных исполнителей.

Трансферы

Рома готовится всколыхнуть рынок сенсационным трансфером Роналду – уже есть дата объявления перехода.

Львовские Карпаты официально отпустили 13 игроков.

Лондонский Тоттенхэм закрывает два громких трансфера – партнер Миколенко и защитник Барселоны едут в Конте.

Бавария нашла замену Левандовски во Франции – бомбардир, фееривший вместе с Яремчуком.

Милан размышляет над трансфером Неймара, но чемпионам Италии нужна помощь ПСЖ.

Мир

Роковой автогол Ярмоленко в матче Уэльс – Украина переписали на Гарета Бейла.

Эрнесто Вальверде в третий раз возглавил Атлетик Бильбао, отдохнув после Барселоны.