Главные новости футбола 30 июня: большие изменения в Карпатах и Заре, в Италии анонсировали сенсационный камбэк Роналду
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 30 июня.
Украина
Руслан Ротань может возглавить СК Днепр-1 – клуб готов к совмещению с работой в молодежной сборной Украины. Также есть вариант, что СК Днепр-1 назначит иностранного тренера.
Динамо получило мощное усиление – к команде присоединились сборники и два легионера.
Шахтер определился с местом подготовки к новому сезону – нетипичный выбор "горняков".
Луганская Заря представила нового тренера и назвала его помощников. Также клуб попрощался с рядом важных исполнителей.
Трансферы
Рома готовится всколыхнуть рынок сенсационным трансфером Роналду – уже есть дата объявления перехода.
Львовские Карпаты официально отпустили 13 игроков.
Лондонский Тоттенхэм закрывает два громких трансфера – партнер Миколенко и защитник Барселоны едут в Конте.
Бавария нашла замену Левандовски во Франции – бомбардир, фееривший вместе с Яремчуком.
Милан размышляет над трансфером Неймара, но чемпионам Италии нужна помощь ПСЖ.
Мир
Роковой автогол Ярмоленко в матче Уэльс – Украина переписали на Гарета Бейла.
Эрнесто Вальверде в третий раз возглавил Атлетик Бильбао, отдохнув после Барселоны.