Главные новости футбола 30 июля: Швед отличился эффектным голом в Лиге чемпионов, Колос дебютировал в УПЛ с победы

"Футбол 24" представляет главные новости футбола за 30 июля.

Наши за границей

Марьян Швед триумфально дебютировал за Селтик в официальном матче – его команда победила и вышла в следующий раунд Лиги чемпионов, а сам украинец на последних минутах забил фантастический гол. В другом матче ЛЧ Ференцварош Сергея Реброва со скрипом прошел соперника с Мальты.

Руслан Малиновский филигранным ассистом помог Аталанте разгромить Норвич. Евгений Коноплянка находится в шаге от перехода в Бешикташ. Евгений Селезнев вернулся к тренировкам с Малагой. Александр Зинченко стал основной опцией Манчестер Сити на Суперкубок Англии: украинца оценили выше конкурента.

Украина

Состоялись очередные матчи первого тура УПЛ. Колос одержал сенсационную победу над Мариуполем в дебютном матче в топ-дивизионе. Премьерный гол "крестьян" роскошным ударом забил Евгений Смирный. Львов оформил тяжелую волевую победу над Десной – бразильцы вырвали 3 очка для своей команды.

Очередные чудеса вокруг прав на телетрансляции. Карпаты выйдут из единого телепула и подпишут контракт с "2+2" – сегодняшний матч "львов" с Динамо будут транслировать уже "плюсы". Кстати, львовский клуб подписал двух легионеров.

Двое игроков Динамо попали в топ-50 талантов сезона 2019/20 по версии УЕФА. При этом киевляне уже согласовали личный контракт с колоритным новичком – форвард сборной Люксембурга обойдется в 2 миллиона евро. Шахтер, в свою очередь, отдал Мариуполю в аренду еще двух игроков.

Мир

Тоттенхэм победил Реал в Audi Cup: феерия Кейлора Наваса оправдывает отсутствие Андрея Лунина, защита Мадрида привозит, а Харри Кейн забивает единственный гол. В другом матче турнира Бавария разбомбила Фенербахче – Томас Мюллер стал неожиданным героем с хет-триком.