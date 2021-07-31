УПЛ

Стартовал второй тур Премьер-лиги. Шахтер на выезде дожал Львов – сработали замены Де Дзерби. Новички снова забивают, Марлос делает разницу, но есть негатив. Репетиция перед Лигой чемпионов завершилась разгромом. А Генк перед матчем с "горняками" проиграл в грандиозной перестрелке без главного бомбардира.

Колос одержал минимальную победу над Металлистом 1925, показав готовность к Лиге конференций. Определились трансляторы матчей Шахтера и Колоса в квалификациях еврокубков. С Кулачем, Бурдой и Гармашем – Динамо подало заявку на сезон УПЛ 2021/22.

Трансферы наших

Трансфер Владислава Супряги в Дженоа на грани срыва – украинцу помешал одноклубник Малиновского. Карлос Де Пена отказался продлевать контракт с Динамо.

Андрей Лунин принял окончательное решение относительно выступлений за Реал в новом сезоне. Шахтер сделал предложение по экс-защитнику Барселоны с впечатляющим показателем ассистов.

Мир

Манчестер Сити предложил за Грилиша 100 миллионов – рекордный трансфер все ближе. Арсенал официально приобрел защитника сборной Англии за 50 млн фунтов.

Давид Алаба заработает в Реале больше 100 млн евро – известны тайные детали контракта экс-лидера Баварии. УЕФА обязан отменить все наказания основателям Суперлиги – официальное заявление после нового решения суда.