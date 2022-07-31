Топ-матчи дня

Ливерпуль выиграл Суперкубок Англии, обыграв Ман Сити – Нуньес забил и заработал пенальти, Холанд провалил дебют. Юрген Клопп выиграл все возможные трофеи в Англии – до сих пор ему не покорялся только Суперкубок.

Арсенал разбомбил Севилью (6:0) и взял Кубок Эмирейтс – Зинченко сорвал овации, Жезус забил еще 3, Артета определился с основой. Первый трофей украинца в Лондоне.

МЮ впервые проиграл под руководством Тен Хага – экс-звезда Шахтера получил хамскую красную в бойне с Атлетико.

Шахтер завершил сборы ничьей: новичок дебютировал, автогол лишил Йовичевича первой победы – впереди Моуринью.

Бавария выиграла Суперкубок Германии в эффектном стиле. Мане забил дебютный гол, а всего их было 8. Столько же оформили и Аякс с ПСВ в игре за Суперкубок Нидерландов.

Трансферы

Шахтер продолжает терять звезд. Исмаили на украинском языке объявил об уходе из клуба, вспомнив феерический матч на Донбасс Арене. Бразилец отдал "горнякам" 9 лет карьеры.

"Мы не ПСЖ": игрок Динамо не закрепился в топ-чемпионате – тренер озвучил оригинальную мотивацию отказа от футболиста.

Львовские Карпаты подписали двух защитников – экс-игрок Шахтера с легионерским опытом и возвращение собственного воспитанника.

Другие главные события

Фенербахче не будет извиняться перед Украиной за скандирование имени Путина во время матча ЛЧ против Динамо. Турки считают, что извиниться должны мы – циничное заявление.

Луганская Заря объявила заявку на матч Лиги конференций – рокировка экс-форвардов сборной Украины.

Алекс Фергюсон и еще две легенды Манчестер Юнайтед вернулись в клуб на новые должности.