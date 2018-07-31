Главные новости футбола 30 июля: Хлебас и Рябоконь – лучшие во 2-м туре УПЛ, Ярмоленко выбрал номер в Вест Хэме

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 30 июля.

УПЛ

Нападающий черниговской Десны Дмитрий Хлебас стал лучшим игроком 2-го тура УПЛ. Форвард оформил дубль, сделал 2 ассиста и помог Десне одержать первую победу в истории в высшем дивизионе. Наставник северян Александр Рябоконь признан лучшим тренером 2-го тура Премьер-лиги. Специалист получил оценку 4,6 из максимально возможных 5-ти.

Также УПЛ официально вернула "Золотой матч". Теперь при равенстве показателей у двух команд после всех туров будут играть решающий поединок для определения чемпиона.

Новый "Мариупольгейт". УПЛ не определила дату матча 4-го тура между Мариуполем и Динамо якобы из-за участия приазовцев в еврокубках. Журналист Игорь Бурбас дал свой прогноз относительно возможной даты встречи.

Украинцы за рубежом

Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко выбрал игровой номер в Вест Хэме. Кроме этого, украинец и Фред попали в символическую сборную новичков АПЛ сезона 2018/19.

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко не перейдет в Фулхэм. Лондонский клуб уже нашел хавбеку "горожан" замену.

Вратарь Андрей Лунин ощутил топ-класс в Реале. Тренер "сливочных" Хулен Лопетеги заставил игроков тренироваться несмотря на яростный шторм.

Другие события дня

Криштиану Роналду провел первую тренировку в Ювентусе после своего перехода из Реала. Кстати, перекупщики в несколько раз подняли цены на билеты матча Парма – Ювентус после трансфера португальца.

Жозе Моуринью поссорился с вице-президентом Манчестер Юнайтед из-за отсутствия трансферов. Португалец считает, что клуб имеет кадровые проблемы и хочет, чтобы игроки МЮ сократили свой отпуск и немедленно начали готовиться к сезону.

Мадридский Атлетико представил Лемара. В то же время его потенциальный преемник в Монако – Бернард – стал ближе к переходу в Милан благодаря встрече агентов игрока и Леонардо.