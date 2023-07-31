Украина

Динамо разгромило Минай в огненном матче УПЛ. Влад Ванат оформил дубль, а обе команды доигрывали вдесятером. Андрей Ярмоленко оценил свой первый официальный матч после возвращения в Украину.

Александрия в большинстве удержала победу над Кривбассом – Юрий Вернидуб угрожал забрать команду с поля. ЛНЗ проиграл Черноморцу дебютный матч в УПЛ. Шахтер надолго потерял Валерия Бондаря – неутешительный диагноз подтвердился.

Наши за границей

СК Днепр-1 согласовал трансфер Артема Довбика с представителем Ла Лиги. Евгений Коноплянка еще не скоро дебютирует за новый клуб. Роман Яремчук готовится к уходу из Брюгге.

Михаил Мудрик нарвался на странный игнор Почеттино, очутившись среди трех "забытых" в Челси. Руслан Малиновский получит серьезного конкурента – Марсель завершает очередной трансфер.

Мир

Барселона разгромила Реал в Эль Класико в США – Мадрид впервые оставил Лунина в запасе. Криштиану Роналду устроил истерику после отмененного гола.

Ливерпуль предложил ПСЖ сенсационную аренду Мбаппе. Челси также пытается вытащить Килиана из ПСЖ – Мудрик может получить элитного конкурента или уйти.