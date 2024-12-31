Криштиану Роналду и Луиш Каштру – рекордсмены 2023 года

Украина

Андрей Лунин провел трехстороннюю встречу с Анчелотти и Кепой – наставник окончательно определил роль голкиперов в Реале.

Дмитрий Михайленко официально покинул европейский клуб – наставника сватают в сборную Украины.

Артем Довбик имеет двух последователей – нападающие безумного спроса и десятков миллионов евро.

Россияне попали в гостиницу Ярославского в центре Харькова.

Трансферы

Реал сделает предложение Мбаппе в начале января – источник раскрыл финансовые детали сделки.

Барселона хочет подписать одного из самых скандальных форвардов в мире и отдать ему культовый номер Месси.

Рекордсмен чемпионатов мира перебрался в США после 11 лет в АПЛ.

Топ-матчи дня

Челси пережил ад против Лутона. Палмер сделал 3 гола, но сопернику дали шанс на сумасшедший камбэк. Вулверхэмптон эффектно разбил Эвертон – Миколенко приложился к 3 мячам в матче АПЛ, украинец забил победный гол.

Ярмолюк не спас Брентфорд от 5-го поражения подряд, Манчестер Сити обошел Арсенал, Астон Вилла догнала Ливерпуль. Ноттингем победил Манчестер Юнайтед – "дьяволы" выдали 4-е худшее выступление в году за всю клубную историю.

Криштиану Роналду голом закрепил статус лучшего бомбардира 2023 года. Экс-тренер Шахтера стал лучшим в мире по итогам года.

Ювентус обыграл Рому, вплотную приблизившись к вершине Серии А.