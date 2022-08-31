Трансферы из УПЛ

Виктор Цыганков стал трансферной целью двух испанских клубов, в числе которых полуфиналист Лиги чемпионов. Динамо готово продать Бущана – агент голкипера озвучил первоначальную сумму.

Довбик запросил трансфер – СК Днепр-1 имеет предложение от известного клуба Германии. Артём также нужен чемпиону Турции, но политический фактор тормозит переход.

Наши за границей

Тоттенхэм отказался от трансфера Малиновского. На Руслана остался только один претендент, Марсель устраивает чистку для украинца. Роман Яремчук получил игровой номер в Брюгге.

Александр Зинченко пропустит еще один матч Арсенала, а Артета намекнул на смену роли для украинца. Эвертон удержал ничью с Лидсом – Миколенко принял участие в забитом и пропущенном голах "ирисок".

Мир

Манчестер Юнайтед официально подтвердил трансфер Антони в 100 миллионов. Это второй самый дорогой игрок в истории клуба. В АПЛ случилась первая тренерская отставка сезона.

Рома благодаря историческому дублю Дибалы разгромила Монцу. Челси безвольно проиграл Саутгемптону.