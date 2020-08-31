Украина

В Кубке Украины Карпаты позорно проиграли Эпицентру, Таврия выбила Реал-Фарм с 54-летним играющим президентом. Тренер Карпат нашел оправдание бесславному вылету из турнира.

Тем временем сборная Украины продолжает подготовку к Лиге наций – первая тренировка дебютанта и ожидание приезда остальных игроков. Андрей Шевченко поделился мыслями относительно сокращения списка сборной и планах на Лигу наций.

Месси из Барселоны

Лионель Месси не прибыл на медобследование Барселоны – уход аргентинца все ближе. Между тем Барселона имеет неожиданного претендента на 10-й номер в случае ухода аргентинца.

Испанская Ла Лига выступила с официальным заявлением о разрыве контракта Месси с Барселоной. Однако, позже выяснилось, что Месси имеет право уйти из Барселоны бесплатно из-за особенностей условий контракта.

В свою очередь стали известны детали потенциального контракта звезды "блаугранас" с Манчестер Сити. Владимир Лесько разобрал, почему война Месси с Барселоной – "больше, чем стыд".

Украинцы за рубежом

Бельгийский Брюгге с Соболем вырвал победу над Генком – помог другой экс-представитель УПЛ. Зато Яремчук победным ассистом испортил дебют шведов – первые очки в чемпионате Бельгии для команды трех украинцев.

В Венгрии Петряк забил гол пяткой, Харатин отметился победным мячом – первые победы Ференцвароша и Фехервара. Тем временем Динамо Брест и Шахтер Вернидуба уверенно вышли в 1/8 финала Кубка Беларуси.