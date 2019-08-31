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Главные новости футбола 30 августа: Динамо и Александрия узнали соперников в ЛЕ, Яремчук не сыграет за сборную Украины

07:00 138 Читати українською
Главные новости футбола 30 августа: Динамо и Александрия узнали соперников в ЛЕ, Яремчук не сыграет за сборную Украины
Динамо и Александрия узнали соперников в ЛЕ

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 30 августа.

Лига Европы

Українці знімали жахливий трилер, або Найгірший матч кваліфікації: Зоря – Еспаньйол в огляді іспанських ЗМІ.

Лига Европы 2019/20, результаты жеребьевки группового турнира: Динамо везет, Александрия против украинцев.

"Суперники – прохідні". Яке місце посяде Динамо і чого чекати від Олександрії – розбір жеребкування Ліги Європи.

Вольфсбург думает, что Александрию возглавляет экс-тренер Динамо – курьез дня в реакции на жеребьевку ЛЕ.

Бельгия увеличила отрыв от Украины на 1 балл в таблице коэффициентов УЕФА.

Украина

Десна в родных стенах расписала ничью с Карпатами – черниговцы остались на втором месте в УПЛ.

Яремчук пропустил матч с Риекой из-за травмы и рискует не сыграть за сборную Украины.

Евро-2020: Литва объявила состав на матч против Украины.

Мир

Північнолондонське дербі, гладіаторський бій у Римі, Зінченко і Ко у погоні за Ліверпулем: топ-5 матчів євровікенду.

Барселона отклонила контрпредложение ПСЖ по Неймару – возвращение бразильца почти невозможно.

Кьеллини получил травму крестообразных связок колена – капитан Ювентуса может вылететь на полгода.

РБ Лейпциг на выезде одолел менхенгладбахскую Боруссию и возглавил турнирную таблицу Бундеслиги.

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