Украина

Андрей Павелко оценил перспективы проведения ЧМ-2030 в Украине. Президент Александрии высказал претензии Руслану Ротаню.

Европа

Интер обыграл Лацио и открыл Наполи путь к досрочному Скудетто, однако неаполитанцы не воспользовались подарком. Бавария дожала Герту и снова стала фаворитом на титул в Германии.

Манчестер Сити отобрал у Зинченко лидерство в Англии. МЮ победил Астон Виллу в матче за Лигу чемпионов, а Ливерпуль перестрелял Тоттенхэм в сумасшедшем матче АПЛ за 5 место.

Наши в Европе

Руслан Малиновский из-за травмы пропустил матч, в котором Марсель пропустил чудо-гол, но вырвал победу и сократил отставание от ПСЖ. Мбаппе забил один из самых курьёзных голов года, однако Париж проиграл.

Неймар может стать конкурентом Михаила Мудрика в Челси. Арсенал летом готов отпустить 5 игроков, в том числе главного конкурента Александра Зинченко.