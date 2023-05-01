Главные новости футбола 30 апреля: Зинченко потерял лидерство в АПЛ, Ливерпуль выиграл сумасшедшую битву
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 30 апреля.
Украина
Андрей Павелко оценил перспективы проведения ЧМ-2030 в Украине. Президент Александрии высказал претензии Руслану Ротаню.
Европа
Интер обыграл Лацио и открыл Наполи путь к досрочному Скудетто, однако неаполитанцы не воспользовались подарком. Бавария дожала Герту и снова стала фаворитом на титул в Германии.
Манчестер Сити отобрал у Зинченко лидерство в Англии. МЮ победил Астон Виллу в матче за Лигу чемпионов, а Ливерпуль перестрелял Тоттенхэм в сумасшедшем матче АПЛ за 5 место.
Наши в Европе
Руслан Малиновский из-за травмы пропустил матч, в котором Марсель пропустил чудо-гол, но вырвал победу и сократил отставание от ПСЖ. Мбаппе забил один из самых курьёзных голов года, однако Париж проиграл.
Неймар может стать конкурентом Михаила Мудрика в Челси. Арсенал летом готов отпустить 5 игроков, в том числе главного конкурента Александра Зинченко.