Главные новости футбола 30 апреля: ПСЖ третий раз подряд стал чемпионом Франции, Лобановский получил мировое признание

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 30 апреля.

Украина

Валерий Лобановский попал в топ-10 лучших тренеров в истории по версии культового издания – Моуринью и Клопп позади. Мирча Луческу также оказался в этом рейтинге, а еще раскрыл секрет успеха Шахтера под своим руководством.

Рома возобновила интерес к лидеру Шахтера. Шахтер попытался переманить из Динамо чемпиона мира, но получил жесткий ответ от украинца. Экс-арбитр ФИФА признался, сколько зарабатывают судьи в УПЛ и еврокубках.

Коронавирус

ПСЖ официально стал чемпионом Франции. Парижане в седьмой раз за последние 10 лет выиграли Лигу 1. А вот Лион впервые за 20 лет не попал в еврокубки, понес миллионные убытки и готов судиться. Франция потеряла четверть миллиарда евро из-за досрочного завершения чемпионата.

Бундеслига не возобновится в запланированную дату – правительство перенесло принятие решения. АПЛ, в свою очередь, разработала правила для возобновления сезона – выдвинут список требований к игрокам и клубам. Чемпионат Португалии доигрывают – власть дала официальное разрешение. Нидерланды могут потерять одно место в еврокубках из-за окончательной остановки сезона.

Ребров и другие украинцы возвращаются к тренировкам – Венгрия ослабила карантин. Информация о четвертом положительном тесте Дибалы на коронавирус оказалась фейком – невеста форварда рассказала правду.

Европа

УЕФА дал официальный ответ касательно возможности изменения количества городов-хозяев Евро-2020. Самые дорогие клубы АПЛ: сенсационный лидер, а Ливерпуль даже не в топ-3 с огромным отставанием.

Бавария официально продлила контракт с Ханси Фликом. Боруссия Д нашла замену Санчо в Барселоне. Почеттино получит космическое увеличение зарплаты, если возглавит Ньюкасл. Сетьен готов оставить Коутиньо в Барселоне – тренер имеет необычное условие к бразильцу.