Украина

Давид Нерес договорился о переходе в Бенфику, а Шахтер заработает на перепродаже бразильца. "Горняки" продолжают платить зарплату бразильцам, хотя раньше вроде бы приостановили контракты со всеми игроками. Украинцы Динамо и Шахтера не смогут перебраться в Европу. Торино готовится предложить за Артема Довбика 15 млн евро – форвард сборной Украины может заменить чемпиона Европы.

Европа

Реал выиграл чемпионат Испании. Бензема поставил чемпионскую точку, завершив разгром Эспаньола. Андрею Лунину не разрешили выйти в титульном матче, но украинец отпраздновал трофей с флагом Украины. Карло Анчелотти установил сразу 2 исторических рекорда.

В Англии продолжается чемпионская борьба. Ливерпуль минимально обыграл Ньюкасл благодаря неожиданному герою, а Манчестер Сити разгромил Лидс и снова вернулся на вершину АПЛ. День сенсаций в Бундеслиге: хет-трик Холанда не спас Борусию Д от поражения Бохуму, Бавария опозорилась с Майнцом.

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