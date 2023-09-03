Украина

В субботу продолжился 6-й тур УПЛ. Шахтер разгромил Минай и закрепился на вершине таблицы – закарпатцы проваливают старт сезона, Шаран свирепствует. Полесье дожало Оболонь в битве новичков – 35-летний ветеран оформил гол+роскошный ассист. Ворскла выиграла третий матч подряд, одолев Александрию.

Первая лига: Карпаты благодаря дебютантам вышли в лидеры, очередное поражение Металлиста.

Игорь Коломойскому вручили подозрение в мошенничестве и отмывании имущества. Позже суд отправил экс-собственника Днепра в СИЗО с правом внесения залога.

Шахтер узнал календарь матчей Лиги чемпионов – дуэль с Барселоной будет спаренной. Также "горняки" подтвердили переход экс-вратаря Динамо.

Топ-чемпионаты

Михаил Мудрик вернулся и стал худшим, Челси снова провалился – экс-звезда МЮ нанес Почеттино второе поражение в АПЛ.

АПЛ: Илья Забарный помог Борнмуту сдержать Брентфорд, экс-лидер Шахтера посодействовал Сону с хет-триком, Холанд побил рекорд легенды.

Мадридский Реал вырвал победу после возвращения на обновленный Бернабеу – Беллингем снова герой, конкурент Лунина впервые пропустил.

Другие главные события

Два матча еврокубков сезона 2023/24 могли быть договорными. УЕФА начал расследование.

Саудовская Аравия: Роналду оформил гол + 2 ассиста, волевая победа Джеррарда, лидер потерпел эпичное фиаско.

В последние минуты трансферного окна Тоттенхэм отдал 47 млн фунтов за одного из самых быстрых игроков АПЛ, превзошедшего Мудрика.