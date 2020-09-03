Украина – Швейцария

Расположение сборной Украины покинул еще один игрок Динамо. Николай Шапаренко получил травму и подробно рассказал о своем состоянии.

Главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко провел предматчевую пресс-конференцию, где рассказал интересные нюансы о своих подопечных, а также оценил сборную Швейцарии.

14 лет назад национальная команда Украины уже побеждала швейцарцев на Мундиале. Футбол 24 подготовил материал, где рассказывается о судьбах игроков, которые соревновались со сборной Украины в 1/8 финала ЧМ-2006.

Уход Месси из Барселоны

Отец Лионеля Месси провел срочную встречу с руководством каталонцев о будущем сына – о чем договорились стороны.

Британское издание рассекретило детали потенциального контракта 33-летнего аргентинца и Манчестер Сити – цифры шокируют.

Месси не первый игрок Барсы, который хочет покинуть команду после победы Реала в чемпионате Испании. Футбол 24 собрал для вас примеры футболистов, путем которых может пойти и Лионель.

Европа

Манчестер Юнайтед объявил о подписании таланта Аякса, которого манкунианцы выхватили из-под носа у Барселоны.

Шокирующая новость пришла из Парижа. Самый дорогой игрок мира Неймар заболел на коронавирус, в лагере ПСЖ еще несколько подтвержденных случаев.

Луис Суарес вслед за Лионелем Месси тоже ищет себе новый клуб. Итальянские СМИ утверждают, что форвард уже согласовал контракт с клубом Серии А.