Главные новости футбола 2 сентября: сборная Украины потеряла игрока, отец Месси встретился с боссами Барсы, трансфер МЮ
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 2 сентября.
Украина – Швейцария
Расположение сборной Украины покинул еще один игрок Динамо. Николай Шапаренко получил травму и подробно рассказал о своем состоянии.
Главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко провел предматчевую пресс-конференцию, где рассказал интересные нюансы о своих подопечных, а также оценил сборную Швейцарии.
14 лет назад национальная команда Украины уже побеждала швейцарцев на Мундиале. Футбол 24 подготовил материал, где рассказывается о судьбах игроков, которые соревновались со сборной Украины в 1/8 финала ЧМ-2006.
Уход Месси из Барселоны
Отец Лионеля Месси провел срочную встречу с руководством каталонцев о будущем сына – о чем договорились стороны.
Британское издание рассекретило детали потенциального контракта 33-летнего аргентинца и Манчестер Сити – цифры шокируют.
Месси не первый игрок Барсы, который хочет покинуть команду после победы Реала в чемпионате Испании. Футбол 24 собрал для вас примеры футболистов, путем которых может пойти и Лионель.
Европа
Манчестер Юнайтед объявил о подписании таланта Аякса, которого манкунианцы выхватили из-под носа у Барселоны.
Шокирующая новость пришла из Парижа. Самый дорогой игрок мира Неймар заболел на коронавирус, в лагере ПСЖ еще несколько подтвержденных случаев.
Луис Суарес вслед за Лионелем Месси тоже ищет себе новый клуб. Итальянские СМИ утверждают, что форвард уже согласовал контракт с клубом Серии А.