Главные новости футбола 2 сентября: Коноплянка вернулся в Украину, трансферная лихорадка в Европе / ФК Шахтер

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 2 сентября.

Возвращение Коноплянки

Евгений Коноплянка перешел в Шахтер из немецкого Шальке и признался, что "горняки" были наиболее настойчивыми в попытке подписать вингера.

Один из лидеров команды Тарас Степаненко оценил переход Коноплянки в Шахтер, а спортивный директор Шальке объяснил возвращение полузащитника в Украину.

Измена философии и проблема для сборной Украины, или 4 предостережения самого громкого трансфера лета - экспресс-анализ перехода Коноплянки в Шахтер.

Самые громкие трансферы

Мауро Икарди перебрался в ПСЖ на правах аренды из Интера. Также Реал и ПСЖ обменялись голкиперами – Лунин потерял шанс стать вторым кипером "сливочных".

Никола Калинич арендован Ромой, а еще "волки" усилили состав Генрихом Мхитаряном из Арсенала.

Итальянский Наполи подписал Льоренте, который был свободным агентом, а львовские Карпаты оформили аренду Назарины из бельгийского Антверпена.

Другие топ-события

Экс-тренер Динамо Висенте Гомес официально возглавил Олимпик и коротко объяснил, почему решил стать тренером донетчан.

Сборная Украины собралась в Киеве перед матчами против Литвы и Нигерии – видео с места событий.

Между тем ФИФА объявила трех номинантов на звание лучшего игрока сезона 2018/19, претендентов на лучший гол в прошлом сезоне и номинантов на звание лучшего тренера сезона.