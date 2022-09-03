"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 2 сентября 2022 года. Первый гол Романа Яремчука за Брюгге, новый трансфер Динамо и другие события.

Украина

Стартовал 3-й тур УПЛ. Шахтер в меньшинстве одержал победу над Рухом – Мудрик получил прямую красную, Швед дебютировал. Победный гол "горняки" забили во втором тайме. Его автором стал Ефим Конопля – видео точного удара, который принес Шахтеру лидерство в чемпионате.

Роман Яремчук забил гол в дебютном матче за Брюгге. Украинец вышел на замену, а его новая команда триумфовала в дерби. Возвращение Романа в чемпионат Бельгии после года в Бенфике получилось роскошным.

Андрей Ярмоленко официально дебютировал за Аль-Айн и едва не организовал шедевр – видеообзор первой игры украинца в ОАЭ и фиаско двух подопечных Реброва.

Александр Зинченко не сыграет в топ-матче Манчестер Юнайтед – Арсенал. Украинец еще даже не тренируется с командой из-за проблем с коленом.

Трансферы

В последние часы трансферного окна, которое в топ-чемпионатах Европы закрылось ночью 2 сентября по Киеву, клубы успели оформить несколько громких переходов. Пьер-Эмерик Обамеянг перешел из Барселоны в Челси, а в обратном направлении отправился Маркос Алонсо. Также каталонцы бесплатно подписали одноклубника Зинченко.

В Украине трансферный период продолжается. Динамо официально объявило о переходе экзотического легионера – второй новичок киевлян после Владислава Кабаева. Также киевляне дозаявили на УПЛ легионера, который не хотел возвращаться в Украину

Криштиану Роналду сенсационно согласовал контракт с соперником Динамо в Лиге Европы, утверждают турецкие СМИ.

Другие главные события

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ПСЖ получил самое большое наказание – УЕФА оштрафовал 8 известных клубов на 172 миллиона евро.